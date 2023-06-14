Противопожарные формирования и посты повторно проверят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Специальную рабочую группу по повторной проверке готовности добровольных противопожарных формирований и пожарных постов создадут в Акмолинской области. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания по прохождению пожароопасного периода под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Совещание было открыто минутой молчания в память о погибших лесниках в Абайской области.

«Главой государства и Правительством по итогам произошедших пожаров поручено внедрить систему раннего обнаружения пожаров в лесу и обеспечить источниками водоснабжения для оперативного их тушения. Данные вопросы являются актуальными и требуют дальнейшего выполнения поставленных задач в указанном направлении», - отметил глава региона.



По словам начальника ДЧС Акмолинской области Нурлана Атыгаева, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрирован 31 лесной и 1 степной пожар, а также 18 возгораний травостоя.

В девяти случаях возгорания произошли от грозового разряда, в трех - по вине населения, в одном - при проведении контролируемого отжига, в одном - по причине сельскохозяйственных палов, в 17 - по неустановленным причинам.

«В области подготовлены 230 единиц техники, 3 пожарно-насосных станции, 231 ранцевых огнетушителей, 82 мотопомпы и 1130 хлопушек. Создано 56 мобильных групп из числа сотрудников противопожарной, местной полицейской служб и лесной инспекции», - отметил Нурлан Атыгаев.

В ходе совещания отмечена эффективность метода раннего обнаружения очагов возгорания и задымления на ранней стадии, используемая на территории ГНПП «Бурабай», аналогичная установка будет использоваться в ГНПП «Кокшетау».

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслана Аубакирова, площадь акмолинского лесного фонда составляет 1,1 млн га, из них 384,2 тысячи га покрыто лесом.

«Учреждениями лесного хозяйства до начала пожароопасного сезона – до 5 апреля 2023 года были заключены договоры по привлечению сил и средств на случай возникновения лесных и степных пожаров с сельхозформированиями и другими субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими деятельность на прилегающих землях гослесфонда. Согласно заключенным договорам, дополнительный резерв составляет 558 человек и 273 единицы техники, создан резерв ГСМ 130 тонн. Для недопущения лесных пожаров проведена работа по устройству и уходу за минерализованными полосами протяженностью 12 510 км», - отметил Руслан Аубакиров.

Ермек Маржикпаев поручил создать специальную рабочую группу по повторной проверке готовности добровольных противопожарных формирований и пожарных постов местных исполнительных органов, уделить особое внимание лесничествам, слабо оснащенным пожарной техникой и инвентарем, провести учения по тушению природных пожаров, штатных и сезонных работников лесных хозяйств и обеспечить необходимым обмундированием для безопасного тушения пожара.

«Лес - наше богатство. Все имеющиеся вопросы мы должны решать вместе. Именно слаженными действиями ответственных структур мы сможем оперативно устранить пожароопасную ситуацию», - резюмировал аким.