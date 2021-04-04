Противопаводковый штаб в Карагандинской области работает круглосуточно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с 20 марта действует противопаводковый штаб. Мониторинг обстановки ведётся круглосуточно. О паводковой ситуации в регионе рассказали на брифинге в прямом эфире заместитель акима области Ермек Алпысов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время паводковая ситуация в области стабильная. Случаев подтопления жилых домов и автодорог не зарегистрировано. По данным Казгидромета, в бассейнах рек Нура и Шерубай-Нура наблюдается снижение снегозапасов. Стабильная ситуация и по крупным водохранилищам. Самаркандское и Интумакское водохранилища имеют достаточный объём для приёма паводковых вод. Космомониторинг показывает, что в настоящее время около 50% территории области покрыто снегом», - сообщил Ермек Алпысов.

По его словам, из населённых пунктов вывезено почти 2 млн куб. м снега. Эти работы продолжаются.

Завершается очистка водопропускных сооружений и мостов на железных и автомобильных дорогах. На реках рыхлят и взрывают лёд.

Взяты на контроль все паводкоопасные населённые пункты и участки дорог, подчеркнул замакима области. Приведены в готовность системы оповещения.

По информации начальника ДЧС, на сегодняшний день в областной противопаводковый штаб поступило 26 сообщений об угрозе подтопления дворов. Большая часть из них - по Караганде. Во всех случаях оперативно приняты меры для недопущения подтоплений.

«В ДЧС созданы и находятся в постоянной готовности шесть сводных группировок, оснащённых необходимой спецтехникой и оборудованием. Оперативные группы проводят объезды паводкоопасных населённых пунктов. Состоялось свыше 1 200 сходов с жителями, более 300 рейдов», - сказал Мурат Катпанов.

Спикеры призвали жителей частного сектора своевременно позаботиться об уборке снега на своей территории.