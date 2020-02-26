Противопаводковые учения начались в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее начались республиканские командно-штабные учения «Көктем-2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что на стадионе «Спартак» прошел смотр противопаводковой техники. Было построено порядка 40 единиц техники и более сотни человек личного состава.

В учениях задействована техника жилищно-коммунального хозяйства, транспортной службы, Нацгвардии, местной полицейской службы, отряда УЧС, скорая медицинская служба, бригады ВК РЭК и «Казахтелекома», ветеринария и отдел предпринимательства, который в случае эвакуации населения будет организовывать горячее питание и расселение по гостиницам. На сегодняшний день уже заключены договоры с гостиницами «Турист» и «Семей» и санаторием «Карагайлы». В рамках учений также проведены тактико-специальные учения в поселке Водный.

«Основная задача сегодня - предотвращение паводковой ситуации на территории Семейского региона. В рамках учений в поселке Водный пройдут работы по очистке арычной системы, расчистки трубопроводной системы, снятие разрушенного бетонного моста и расчистка снега по улице Автодромная, а также в местах возможного скопления талых вод. Данные работы будут проходить не условно, а фактически. Угрозы здесь как таковой нет, но мы проводим профилактические мероприятия для того, чтобы паводковая ситуация проходила более стабильно», – сообщил старший офицер группы гражданской обороны управления по ЧС Кымбат Копбаев.

Главной задачей остается не допустить подтоплений жилых секторов путем вывоза снега с городских улиц. С начала зимы вывезено порядка 250 тыс. кубов снега. С центральных улиц снег уже вывезли, сейчас снег вывозится с частного сектора на улицах Сейфуллина и Хаджимукана. Всего ожидается вывоз порядка 450 тыс. кубов снега. На сегодня определены места, требующие к себе повышенного внимания. В частности, это улицы города, которые уже не раз подвергались подтоплениям, и берег Иртыша. В этих районах ведется мониторинг, вывозится снег. Аким города Ермак Салимов также подчеркнул, что в проблемных местах для городского трафика, где дренажно-ливневая канализация не справляется с потоком талых вод, произведены необходимые технические мероприятия. В частности, на путепроводах по улицам Селевина, Абая и Кабанбай батыра.

«Снега очень много. Старожилы говорят, что такого в последние годы они не видели. Поэтому паводок надо встретить во всеоружии. Мы провели технические мероприятия, но понятно, что, если поток воды пойдет одномоментно, то проблемы будут. Хотя инженерная инфраструктура сегодня готова. Мы делаем ревизию всего парка, чтобы машины могли заниматься откачкой. Но это уже следствие. Причина в том, что снега много, и его просто нужно убрать. Мы видим потоки, видим, где есть снегосбор и сколько от него воды образуется. На сегодня 62 единицы техники ежедневно вывозят снег. Этого мало, наших средств не хватает для вывоза снега. Но мы обратились в область, нас поддержали, теперь сделаем расчеты, чтобы нам выделили дополнительные средства», – прокомментировал Ермак Салимов.

Отметим, что учения продлятся в течение двух дней. За это время планируется полностью отработать все необходимые взаимодействия в случае реальной угрозы паводка и не допустить подтоплений улиц города. Ведь важно не только количество техники, но и качество работы.