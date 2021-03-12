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Противопаводковые штабы в Карагандинской области будут работать круглосуточно

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Марта 2021, 10:37
Противопаводковые штабы в Карагандинской области будут работать круглосуточно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время предпаводковая ситуация в Карагандинской области стабильная. Продолжаются работы по очистке водопропускных труб и вывозу снега. На очередном заседании Региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством акима области Жениса Касымбека обсудили вопросы подготовки к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Казгидромета, глубина промерзания почвы по области составляет от 61 до 150 см. Ведутся санитарные пропуски воды из крупных водохранилищ - Самаркандского и Интумакского, - доложил руководитель ДЧС Мурат Катпанов. - В настоящее время в регионе очищено 69 км арыков и 123 км каналов. Подготовка к паводкам находится на ежедневном контроле».

В начале марта прошли учения «Көктем-2021». По словам Мурата Катпанова, в этот раз все усилия были сосредоточены на практических занятиях. Было очищено около 6 тысяч метров арыков, каналов, 280 водопропускных труб, вывезено более 27 тысяч кубометров снега и проложено 2 тысячи метров траншей.

Ведомственные мобильные группы проинспектировали сёла Каркаралинского, Бухар-Жырауского районов и город Темиртау. Главы 11 населённых пунктов были предупреждены о недостаточной готовности к паводкам.

Взяты на особый контроль 69 участков дорог местного значения. Проведена ревизия запасов материально-технических средств и инертных материалов. Разработаны специальные рекомендации для населения.

С 15 марта все противопаводковые штабы будут работать в круглосуточном режиме.

Руководители городов и районов области совместно с сотрудниками ДЧС продолжают объезды наиболее опасных паводковых участков.

Аким области напомнил об ответственности каждой службы за подготовку к паводковому периоду.

«Основная задача - обеспечить безопасность граждан, защиту территорий хозяйствующих субъектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры. За последние 3-4 года большая работа проведена, но не все проблемы ещё решены, поэтому готовность должна быть особенной», - подчеркнул Женис Касымбек.


Карагандинская область   Акимат   Паводок   МЧС  
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