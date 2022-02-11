Противопаводковые работы ведутся в районе Алтай ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Для усиления обеспечения защиты населенных пунктов от подтоплений в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы в районе Алтай в полном объеме произведен ремонт дамбы на реке Бухтарма в селе Тургусун, дноуглубительные работы, расчистка русла реки Березовка в селе Путинцево, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В рамках Плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду на 2022 произведено наращивание и уплотнение тела дамбы на р. Березовка.

Вместе с тем, в рамках реализации Программы развития территории - расчистка от льда и руслорегулирущие работы на речке Грязнушка протяженностью 1100 метров в поселке Зубовск.

Местными исполнительными органами вывезено 11,943 тыс. кубометров снега.

На паводкоопасный период заготовлены инертные материалы: 27 тонн, ГСМ – 34 тонны, мешкотары – 7800 штук. Создано 16 пунктов временного размещения населения на период паводков. В которых имеются кровати, постельные принадлежности, комплекты посуды, закреплено 34 единицы транспорта, 16 генераторов.

Акиматами городов, сельских округов и поселков заключены договора намерения с хозяйствующими субъектами на привлечение 131 единицы техники.

На сегодняшний день в районе Алтай высота снежного покрова достигает 71 см, 40 см составляет глубина промерзания почвы.