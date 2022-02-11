+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Противопаводковые работы ведутся в районе Алтай ВКО

11 Февраля 2022 11:00
Поделиться:
Противопаводковые работы ведутся в районе Алтай ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Для усиления обеспечения защиты населенных пунктов от подтоплений в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы в районе Алтай в полном объеме произведен ремонт дамбы на реке Бухтарма в селе Тургусун, дноуглубительные работы, расчистка русла реки Березовка в селе Путинцево, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Новости по теме
Об опасности схода лавин предупредили в ВКО
Из отдалённой зимовки помогли транспортировать больного ребёнка костанайские спасатели Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону Как избежать пожара в частном доме – рекомендации ДЧС Актюбинской области

В рамках Плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду на 2022 произведено наращивание и уплотнение тела дамбы на р. Березовка.

Вместе с тем, в рамках реализации Программы развития территории - расчистка от льда и руслорегулирущие работы на речке Грязнушка протяженностью 1100 метров в поселке Зубовск.

Местными исполнительными органами вывезено 11,943 тыс. кубометров снега.

На паводкоопасный период заготовлены инертные материалы: 27 тонн, ГСМ – 34 тонны, мешкотары – 7800 штук. Создано 16 пунктов временного размещения населения на период паводков. В которых имеются кровати, постельные принадлежности, комплекты посуды, закреплено 34 единицы транспорта, 16 генераторов.

Акиматами городов, сельских округов и поселков заключены договора намерения с хозяйствующими субъектами на привлечение 131 единицы техники.

На сегодняшний день в районе Алтай высота снежного покрова достигает 71 см, 40 см составляет глубина промерзания почвы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Об опасности схода лавин предупредили в ВКО
Из отдалённой зимовки помогли транспортировать больного ребёнка костанайские спасатели
Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону
Как избежать пожара в частном доме – рекомендации ДЧС Актюбинской области
Популярное
1 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
2 Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
3 Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
4 Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
6 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности в ВКО
Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив