Противопаводковые работы проводят в ВКО прибывшие на помощь военные

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прибывшими на помощь военными проводятся превентивные противопаводковые работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

«Группировка сил и средств воинской части №52859 из Карагандинской области на данный момент проводит противопаводковые работы в двух паводкоопасных зонах – в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

50 человек личного состава активно оказывает помощь местным исполнительным органам и населению по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений», - говорится в сообщении инфоцентра.

Всего в вышеуказанных районах очищено 10 106 метров водопропускных сооружений и 3904 метров водоотводных каналов, очищено 11 придомовых территорий, уложено 1320 единиц мешкотары с инертным материалом, проведена разъяснительная работа с населением по порядку действий в случае возникновения наводнения, охвачено 90 домов.

Напомним, согласно указания министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Восточный Казахстан прибыла группировка сил и средств из 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859 и 8 единиц техники, 10-ти переносных мотопомп и 4-х плавательных средств из Карагандинской области. Прибывшие силы и средства дислоцируются на данный момент в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.