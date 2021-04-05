Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Противопаводковые работы проводят в ВКО прибывшие на помощь военные

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Апреля 2021, 21:00
Противопаводковые работы проводят в ВКО прибывшие на помощь военные

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прибывшими на помощь военными проводятся превентивные противопаводковые работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

«Группировка сил и средств воинской части №52859 из Карагандинской области на данный момент проводит противопаводковые работы в двух паводкоопасных зонах – в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

photo

50 человек личного состава активно оказывает помощь местным исполнительным органам и населению по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений», - говорится в сообщении инфоцентра.

Всего в вышеуказанных районах очищено 10 106 метров водопропускных сооружений и 3904 метров водоотводных каналов, очищено 11 придомовых территорий, уложено 1320 единиц мешкотары с инертным материалом, проведена разъяснительная работа с населением по порядку действий в случае возникновения наводнения, охвачено 90 домов.

photo

Напомним, согласно указания министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Восточный Казахстан прибыла группировка сил и средств из 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859 и 8 единиц техники, 10-ти переносных мотопомп и 4-х плавательных средств из Карагандинской области. Прибывшие силы и средства дислоцируются на данный момент в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

photo


Восточно-Казахстанская область   Армия   Паводок   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области