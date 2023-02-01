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Противопаводковые мероприятия завершены в селе Каракастек Алматинской области

1 Февраля 2023, 11:33
Противопаводковые мероприятия завершены в селе Каракастек Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в селе Каракастек Жамбылского района Алматинской области завершены противопаводковые мероприятия, начатые 31 января 2023 года. В ходе проведенных мероприятий проведено дробление льда, очистка, расширение, дноуглубление, укрепление инертными материалами русла реки Талас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Казахстан.

Данные мероприятия позволили снизить возможные риски подтоплений.

В настоящее время угрозы подтопления населенного пункта нет. В селе Каракастек имеется 700 частных жилых домов с населением порядка 4 тысяч человек.

В мероприятиях были задействованы 50 человек и 10 единиц техники спасателей, представителей местных исполнительных органов и военнослужащих воинской части 28237 МЧС РК.


Фото: пресс-служба МЧС РК



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