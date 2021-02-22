Противопаводковые мероприятия ведутся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане усилено ведутся противопаводковые мероприятия: по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы, строительству ливневых канализаций и очистных сооружений, по реконструкции защитной дамбы и т.д. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Утвержден Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод. Количество паводковоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось на 8 участков. Меры по противопаводковым мероприятиям были обсуждены на совещании в акимате, участие также приняли представители ДЧС, РГП «Казводхоз», РГП «Казгидромет», подведомственные структурные подразделения и т.д.

Таким образом, утвержден плановый график работы Астанинского водохранилища. С осени прошлого года Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции защитной дамбы с устройством водосброса. Это позволит увеличить пропускную способность регулятора.

Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы.

На особый контроль взята своевременная уборка снега. На сегодняс территории города вывезено более 2,6 млн кубометров снега. Ежедневно в санитарной очистке города задействовано порядка 1100 единиц спецтехники и две тысячи дорожных рабочих.

По данным РГП «Казгидромет», глубина замерзания почвы составляет 73 см, что больше на 40% чем за аналогичный период прошлого года.

Аким столицы Алтай Кульгинов поручил взять на особый контроль проводимые работы на контррегуляторе по реконструкции защитной дамбы, начать работы по очистке канала от озера Майбалык до канала Нура-Ишим, уделить особое внимание жилым массивам.

«В прошлом году осадков было больше, была проведена колоссальная работа по противопаводковым мероприятиям – подтоплений не было допущено. В этом году надо учесть, что промерзание почвы больше – следовательно, необходимо снизить риски подтопления. Особое внимание нужно уделить жилым массивам города», - отметил аким столицы.