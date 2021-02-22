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Противопаводковые мероприятия ведутся в Нур-Султане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2021, 18:32
Противопаводковые мероприятия ведутся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане усилено ведутся противопаводковые мероприятия: по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы, строительству ливневых канализаций и очистных сооружений, по реконструкции защитной дамбы и т.д. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Утвержден Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод. Количество паводковоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось на 8 участков. Меры по противопаводковым мероприятиям были обсуждены на совещании в акимате, участие также приняли представители ДЧС, РГП «Казводхоз», РГП «Казгидромет», подведомственные структурные подразделения и т.д.

Таким образом, утвержден плановый график работы Астанинского водохранилища. С осени прошлого года Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции защитной дамбы с устройством водосброса. Это позволит увеличить пропускную способность регулятора.

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Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы.

На особый контроль взята своевременная уборка снега. На сегодняс территории города вывезено более 2,6 млн кубометров снега. Ежедневно в санитарной очистке города задействовано порядка 1100 единиц спецтехники и две тысячи дорожных рабочих.

По данным РГП «Казгидромет», глубина замерзания почвы составляет 73 см, что больше на 40% чем за аналогичный период прошлого года.

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Аким столицы Алтай Кульгинов поручил взять на особый контроль проводимые работы на контррегуляторе по реконструкции защитной дамбы, начать работы по очистке канала от озера Майбалык до канала Нура-Ишим, уделить особое внимание жилым массивам.

«В прошлом году осадков было больше, была проведена колоссальная работа по противопаводковым мероприятиям – подтоплений не было допущено. В этом году надо учесть, что промерзание почвы больше – следовательно, необходимо снизить риски подтопления. Особое внимание нужно уделить жилым массивам города», - отметил аким столицы.

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