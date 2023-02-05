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Противопаводковые мероприятия в Жиделинском сельском округе продолжаются – МЧС

5 Февраля 2023, 16:01
Противопаводковые мероприятия в Жиделинском сельском округе продолжаются – МЧС

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В настоящий момент в Жиделинском сельском округе Алматинской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Угроза подтопления на данный момент снята, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Силами ДЧС, МИО и подрядной организации проводятся работы по возведению насыпной дамбы и расчистки поливного канала механизированным способом. На сегодняшний день уложено около 45 тонн инертных материалов, угрозы переливания воды нет.

В мероприятиях задействованы 25 сотрудников и семь единиц техники департамента по ЧС, местных исполнительных органов и подрядной организации.

1 февраля 2023 года при проведении визуального осмотра было установлено, что в Балхашском районе, на территории Жиделинского сельского округа, в месте впадения ручья «Байменей» в озеро «Балхаш» образовался затор льда. Ширина канала 5-6 метров, глубина 4 метра. Приток воды составлял 0,4 куб. м/с. В результате чего уровень воды в оросительном канале, проходящем через Жиделинский сельский округ, отделяющийся от ручья «Байменей» поднялся, из-за чего имелась угроза подтопления Жиделинского сельского округа. В данном сельском округе имеется 293 частных жилых дома с населением 1 330 человек.

Ранее собщалось, что прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов.


Фото: пресс-служба МЧС РК

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