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Противопаводковые мероприятия проводят в Семее

1 Марта 2022 16:19
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Противопаводковые мероприятия проводят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для противопаводковых мероприятий в городе Семее привлечен личный состав войсковой части №68303 МЧС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В целях предотвращения потопления жилых домов заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия: срубка камыша, углубление канала и очистка водопропускных труб в районе поселка Восточный. Укрепление имеющейся земляной насыпи на острове Бейбитшилик, в районе Орлиного гнезда. Всего было задействовано 30 человек личного состава и пять единиц техники.
В результате проведенных работ очищено более километра арычной системы от камышей, льда и снега.


Также своевременно проведены работы по отведению талой воды с территории частного жилого дома, расположенного по улице 8-я Краснознаменная.
В рамках Дорожной карты занятости ведутся берегоукрепительные работы на четырех участках в Семее. Проектом предусматривается укладка бетонных плит на распланированные откосы вдоль берега реки Иртыш шириной 9 метров и бровки верхней части шириной один метр. Общая протяженность участков берегоукрепления – 2566 метров.
Проводимые противопаводковые работы позволят обезопасить 254 жилых дома, в которых проживают 1026 человек.


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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Паводок   #Регионы   #МЧС  
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