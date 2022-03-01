Новости
Противопаводковые мероприятия проводят в Семее
1 Марта 2022 16:19
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для противопаводковых мероприятий в городе Семее привлечен личный состав войсковой части №68303 МЧС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Новости по темеКак идет подготовка к паводкам в Костанайской области Откачка талых вод ведётся в одном из райцентров Атырауской области Как покорить пожарно-спасательный спорт, рассказала костанайка Айнура Бажева
В целях предотвращения потопления жилых домов заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия: срубка камыша, углубление канала и очистка водопропускных труб в районе поселка Восточный. Укрепление имеющейся земляной насыпи на острове Бейбитшилик, в районе Орлиного гнезда. Всего было задействовано 30 человек личного состава и пять единиц техники.
В результате проведенных работ очищено более километра арычной системы от камышей, льда и снега.
Также своевременно проведены работы по отведению талой воды с территории частного жилого дома, расположенного по улице 8-я Краснознаменная.
В рамках Дорожной карты занятости ведутся берегоукрепительные работы на четырех участках в Семее. Проектом предусматривается укладка бетонных плит на распланированные откосы вдоль берега реки Иртыш шириной 9 метров и бровки верхней части шириной один метр. Общая протяженность участков берегоукрепления – 2566 метров.
Проводимые противопаводковые работы позволят обезопасить 254 жилых дома, в которых проживают 1026 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Снижение прироста заболеваемости COVID-19 отмечается в Талдыкоргане
- На 20% вырос товарооборот между Актюбинской областью и Кореей
- День благодарности: жетысусцам представили героев сегодняшних дней и профессионалов своего дела
- Более 4% занятых хотели бы сменить работу в СКО
- Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов – Касым-Жомарт Токаев
- В Атырау 3300 выпускников получили бесплатно техническое образование
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047