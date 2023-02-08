Противопаводковые мероприятия проводят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице ведутся противопаводковые мероприятия. Количество паводкоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 21. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов. Меры по противопаводковым мероприятиям были обсуждены на совещании в акимате. Участие также приняли представители ДЧС города, РГП «Казводхоз», РГП «Казгидромет», структурные подразделения и другие.

В Астане в усиленном режиме ведутся работы по уборке снега и наледи. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из столицы почти 3 млн кубометров снега. Также ведутся работы по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы, смотровых и дождеприемных колодцев и другие.

Аким Астаны Женис Касымбек поручил принять все необходимые меры для недопущения подтопления частных жилых домов вследствие таяния снега, взять на особый контроль своевременную уборку снега на паводкоопасных участках и жилых массивах, уделить особое внимание очистке водопропускных сооружений.

Фото: gov.kz