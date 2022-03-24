Противопаводковые мероприятия проводят дорожные службы - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как проводятся противопаводковые мероприятия на республиканских трассах, рассказали в МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

«Для предотвращения случаев подтопления и размыва республиканских автодорог дорожными службами страны интенсивно проводятся противопаводковые мероприятия. В потенциально опасных зонах организовано круглосуточное дежурство, ведется ежедневное патрулирование дорог и дорожных сооружений», - говорится в публикации пресс-службы на официальном Telegram-канале МИИР РК.