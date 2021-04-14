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Противопаводковые мероприятия продолжаются в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2021, 15:00
Противопаводковые мероприятия продолжаются в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области военнослужащими продолжаются противопаводковые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«Личный состав воинской части №52859 из Карагандинской области в составе 50 человек активно оказывает помощь местным исполнительным органам и населению по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений», - говорится в сообщении ведомства.

В районе Алтай ими проведены работы по резке льда на расстоянии 53 метра, очищено 9 водопропускных труб и 3700 метров арыков, уложено 720 мешков с инертным материалом, очищено 15 дворов жилых домов от снега и льда. Личный состав продолжает ежесуточный мониторинг за уровнем воды на местном пруде - накопителе и на реках Бухтарма и Хамир.

«В Кокпектинском районе произведена чистка 4000 метров арыков, прочищены 16 дворовых территории и 15 водопропускных труб, произведено 48 метров резки льда, уложено 2500 мешкотары», - дополнили в ведомстве.

Напомним, военнослужащие прибыли в Восточный Казахстан согласно указанию министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и дислоцируются в паводкоопасных районах.


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