Противопаводковые мероприятия: по каким телефонам могут обратиться астанчане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице усилены противопаводковые мероприятия. Комиссией на территории города определено более 30 вероятных участков подтоплений: ведутся работы по недопущению и минимизации последствий снеготаяния, также продолжаются работы по очистке арычно-лотковых сетей и ливневой канализационной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Кроме того, завершены работы по расширению русла реки Есиль (район до моста по улице Ш. Бейсековой), ведутся работы по реконструкции русла и строительство водорегулирующей плотины.

«Необходимо усилить противопаводковые мероприятия, особое внимание нужно уделить жилым массивам. Жителям частного сектора выдаются уведомления о своевременной очистке снега с крыш домов и прилегающих территорий. Снег со дворов необходимо складировать на обочину проезжей части для последующего вывоза коммунальщиками. Ситуация в жилых массивах - на особом контроле»: так, в жилом массиве Ильинка выполнены работы по укреплению дамбы, в жилом массиве Коктал-1 возведены временные земляные насыпи. В ЖМ Ондирис ведутся работы по реконструкции русла реки, что позволит обеспечить беспрепятственный пропуск вод реки», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Утвержден режим работы контрегулятора, защищающий город и окрестности от паводков, в целях обеспечения безопасного пропуска весенних паводковых вод увеличат пропускную способность действующего канала от озера Майбалык до канала «Нура-Есиль».

Коммунальные службы в усиленном режиме ведут работы по уборке снега: на сегодняшний день с территории города вывезено более четырех млн 600 тыс. кубометров снега, в прошлом зимнем сезоне было вывезено один млн 900 тыс. кубометров снега.

Как отметила директор гидрометеологического центра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, если за весь прошлогодний зимний сезон выпало 102 мм снега, то в текущем только за ноябрь-середину февраля уже более 173 мм, что почти в два раза выше нормы.

«В этом зимнем сезоне было уже четыре бурана, что значительно осложнило работу коммунальщиков. В среду ожидаются дожди, в четверг же дожди с переходом в снег, в этот день ожидается большое количество осадков - больше нормы. Все это будет сопровождаться порывами ветрами», - сказала Марина Шмидт.

По всем вопросам, касающимся проведения противопаводковых мероприятий, жители могут обратиться по телефонам: 8-778-710-91-00 - район Сарыарка, 8-702-348-82-88 - район Байконыр, 8-707-795-13-88 - район Алматы, 8-701-121-25-35 (ЖМ «Пригородный», «Заречный», «Тельмана») район Есиль, 8-778-176-31-11 («Уркер», «Восточная Ильинка»).