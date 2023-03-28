Противопаводковую работу в СКО раскритиковал Айдарбек Сапаров

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров раскритиковал работу районных акимов и Петропавловска по подготовке к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата А.Сапаров отметил, что в Петропавловске своими глазами увидел неготовность города к весне.

«Работа по откачке воды идет слабо и несвоевременно. Убедился вчера, когда проехал по проблемным участкам. Нужно увеличивать количество людей и техники. По вывозу снега – с главных улиц вывозим, дворы и переулки остаются. Я с людьми разговаривал. С населением частного сектора никто работу не проводит, чтобы они снег из дворов вывозили. Это же надо делать. Кто разъясняет населению? Вы об этом вообще не думаете. Была бы правильная организация, не было бы таких проблем. Если надо что-то в бюджете предусмотреть, давайте это сделаем. Подготовимся к следующему году», - сказал аким области.

По словам градоначальника Руслана Анбаева, ситуация в Рабочем поселке, где вода зашла в дома, должна стабилизироваться в течение суток.

«Более 76 тысяч кубометров воды откачали за трое суток с улиц. Работают 118 человек и 47 единиц техники. Почти все ливневки прочистили, пересекающие улицы. Наблюдается спад воды. На мониторинге Подгора, Солнечный, Рабочий поселок, Жас оркен. По Солнечному - сброс талых вод в северной части. Работают насосы, мотопомпы, откачивающая техника. Обстановка стабильная», - сказал Р.Анбаев.

Недостаточно хорошо подготовились к паводкам и в районах области. По словам А.Сапарова, в некоторых даже технику, полученную из государственного материально-технического резерва, к весне не отремонтировали.

«А все отчитываются, что готовы! Бульдозер в Жамбылском районе не завели, в Шал акына - двигатель не исправен. В Айыртауском районе требует ремонта тягач, в Тайыншинском – бульдозер передали в доверительное управление ИП и два года уже не привлекают к работам. Как такое возможно? Как вы проверяли? Это основная техника в районах», - возмутился аким области.

А. Сапаров считает, что ответственным лицам нужно объявить выговор и технику передать другим районам.