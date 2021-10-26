Противопаводковую  дамбу отремонтировали в Курчумском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области отремонтировали противопаводковую дамбу, передает МИА «Казинформ».

«Для защиты села Калжыр от угрозы затопления в период половодья от реки Калжыр в 1955 году была построена специальная оградительная дамба протяженностью 4025 метров. Спустя годы в результате интенсивного размыва водной массой в теле противопаводкого «сооружения» образовалось нарушение целостности на расстоянии 2950 метров. Однако, по результатам проведенного комиссией обследования, дефекты и повреждения не влияли на внезапность возможного разрушения. Чтобы устранить многолетнюю проблему, предприятием КГП «Шығыс су қоймалары», которому в 2013 году дамба передана на баланс, в текущем году проведены ремонтно-восстановительные работы на ГТС, частично наращен гребень дамбы, устранено нарушение целостности в месте размыва. На всем участке срезали грунт, отсыпали дамбу песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением», - рассказал начальник управления предупреждения ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

По его словам, эти работы позволят обеспечить защиту 1327 жителей населенного пункта.