Противопаводковые работы усиливают в области Абай

Аким области Нурлан Уранхаев совместно с руководителями ДЧС и акимата города Семея осуществил осмотр паводковых зон областного центра. В рамках этого мероприятия они посетили дачный массив Восточный, Мирный, остров Бейбітшілік, жилой массив Бобровка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

С целью контроля готовности к паводкоопасному периоду, на местах контролируют очистку водопропускных сооружений. Укрепляются насыпные дамбы, отводятся талые и дождевые воды, предусмотрены эвакуационные пункты для случаев затопления домов и помещений, а также места для временного содержания скота.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

— В области активно проводится работа, направленная на предотвращение возможных подтоплений населенных пунктов. В рамках противопаводковых мероприятий в районах и городах области в постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов, — сообщили в акимате.

В ходе объезда акимом области совместно с ДЧС были скорректированы точки мест, где будут осуществляться взрывные работы. Соответствующим органам были даны конкретные поручения.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

— Безопасность населения является приоритетом, и необходимо быть полностью готовыми к предстоящей весне. Для предотвращения переливов нужно своевременно провести взрывные работы на руслах и изгибах рек, — сказал Нурлан Уранхаев.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Противопаводковые мероприятия в регионе находятся на личном контроле акима области.