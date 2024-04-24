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    08:42, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Противопаводковые меры на реке Янцзы усиливают в Китае

    Янцзы, Китай
    Фото: Синьхуа

    Власти Китая усиливают противопаводковые меры в бассейне крупнейшей водной артерии страны — реке Янцзы. В ближайших планах проведение комплексной подготовки к предупреждению наводнений, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Заместитель министра водного хозяйства (МВХ) КНР Чэнь Минь призвал усилить противопаводковые меры в бассейнах реки Янцзы и озера Тайху — третьего по величине пресноводного озера в Китае.

    — Необходимо провести комплексную подготовку к предупреждению наводнений и укрепить слабые звенья, — приводит Xinhua слова замминистра МВХ КНР.

    Китайский чиновник потребовал повысить потенциал прогнозирования осадков и мониторинга паводков, а также указал на необходимость скоординированным образом использовать гидротехнические объекты для смягчения последствий наводнений.

    На реке Янцзы, протяженностью более чем 6 тысяч километров, расположены крупнейшие многомиллионные мегаполисы Китая, такие, как Чунцин, Ухань, Нанкин и Шанхай.

    На долю городских кластеров, сформированных вдоль реки Янцзы, приходится свыше 30% валового национального продукта КНР. Среди них регион дельты реки Янцзы — один из самых экономически развитых в стране.

    К концу 2021 года ВВП Экономического пояса реки Янцзы превысил 53 трлн юаней (свыше $7 трлн).

    Теги:
    Китай Безопасность Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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