Противопаводковые меры на реке Янцзы усиливают в Китае

Власти Китая усиливают противопаводковые меры в бассейне крупнейшей водной артерии страны — реке Янцзы. В ближайших планах проведение комплексной подготовки к предупреждению наводнений, передает собственный корреспондент Kazinform.

Заместитель министра водного хозяйства (МВХ) КНР Чэнь Минь призвал усилить противопаводковые меры в бассейнах реки Янцзы и озера Тайху — третьего по величине пресноводного озера в Китае.

— Необходимо провести комплексную подготовку к предупреждению наводнений и укрепить слабые звенья, — приводит Xinhua слова замминистра МВХ КНР.

Китайский чиновник потребовал повысить потенциал прогнозирования осадков и мониторинга паводков, а также указал на необходимость скоординированным образом использовать гидротехнические объекты для смягчения последствий наводнений.

На реке Янцзы, протяженностью более чем 6 тысяч километров, расположены крупнейшие многомиллионные мегаполисы Китая, такие, как Чунцин, Ухань, Нанкин и Шанхай.

На долю городских кластеров, сформированных вдоль реки Янцзы, приходится свыше 30% валового национального продукта КНР. Среди них регион дельты реки Янцзы — один из самых экономически развитых в стране.

К концу 2021 года ВВП Экономического пояса реки Янцзы превысил 53 трлн юаней (свыше $7 трлн).