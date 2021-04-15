Противоослепляющие экраны установят на казахстанских дорогах
«Необходимо отметить положительный опыт Жамбылской области, где на автодороге республиканского значения установлены сигнальные столбики и светосигнальные приборы, заряжающиеся от солнечной энергии и автономно освещающие дорогу в темное время суток. На перевале «Куюк» автодороги «Западная Европа – Западный Китай» установлены противоослепляющие экраны от встречного движения. Названный опыт планируется распространить повсеместно на дорогах республиканского значения с учетом возможностей бюджета», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, снижению уровня смертности на дорогах способствует качество и оперативность медицинской помощи пострадавшим, координация которой обеспечивается министерствами по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.«Для оказания экстренной специализированной медико-спасательной помощи пострадавшим в ДТП функционируют 40 трассовых медикоспасательных пунктов, в 28 районных больницах организованы межрайонные травматологические отделения, которые дислоцированы на автомагистралях с большим потоком транспортных средств. В целом, элементы «Vision Zero» присутствуют в системе организации дорожного движения в Республике Казахстан, их внедрение осуществляется исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов с учетом значительной протяженности в отличие от Швеции улично-дорожной сети», - заключил А. Мамин.