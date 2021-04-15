Противоослепляющие экраны установят на казахстанских дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд новшеств, которые планируется установить на казахстанских дорогах республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить положительный опыт Жамбылской области, где на автодороге республиканского значения установлены сигнальные столбики и светосигнальные приборы, заряжающиеся от солнечной энергии и автономно освещающие дорогу в темное время суток. На перевале «Куюк» автодороги «Западная Европа – Западный Китай» установлены противоослепляющие экраны от встречного движения. Названный опыт планируется распространить повсеместно на дорогах республиканского значения с учетом возможностей бюджета», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, снижению уровня смертности на дорогах способствует качество и оперативность медицинской помощи пострадавшим, координация которой обеспечивается министерствами по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.

«Для оказания экстренной специализированной медико-спасательной помощи пострадавшим в ДТП функционируют 40 трассовых медикоспасательных пунктов, в 28 районных больницах организованы межрайонные травматологические отделения, которые дислоцированы на автомагистралях с большим потоком транспортных средств. В целом, элементы «Vision Zero» присутствуют в системе организации дорожного движения в Республике Казахстан, их внедрение осуществляется исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов с учетом значительной протяженности в отличие от Швеции улично-дорожной сети», - заключил А. Мамин.