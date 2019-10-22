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Противодиверсионную безопасность воинских частей проверили в Атырауском гарнизоне

22 Октября 2019 14:57
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Противодиверсионную безопасность воинских частей проверили в Атырауском гарнизоне

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Противодиверсионную безопасность воинских частей проверили в Атырауском гарнизоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе тактико-строевых занятий по противодиверсионной безопасности был отработан алгоритм действий дежурных сил и средств воинских частей при возникновении нештатных ситуации. А также порядок действий личного состава при нахождении в пункте постоянной дислокации», - сообщает пресс-секретарь управления командующего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов.

Дежурным силам и средствам необходимо было отработать порядок взаимодействия между собой и принять меры по отражению нападения.

«На сегодняшний день безопасность воинских частей – один из важных и приоритетных вопросов повседневной жизнедеятельности. На подобных занятиях мы имеем возможность проверить слаженность действий личного состава, а также состояние оборудования объектов», - отметил начальник службы войск регионального командования «Запад» подполковник Бахытжан Бельгибаев.

Напомним, что противодиверсионная безопасность воинских частей, гарнизонов осуществляется с целью своевременного предупреждения нападения на объекты воинских частей, недопущения проникновения на них посторонних лиц, а также обеспечения сохранности вооружения и военной техники.







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Ключевые слова: Атырауская область, Армия,
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Автор:

А. Соколов

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