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    18:56, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Противодействие террористическим угрозам обсудили на конференции в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под эгидой Антитеррористического центра на площадке Международной выставки по безопасности «Kazakhstan Security Systems-2021» прошла Республиканская конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, а также противодействия террористическим угрозам. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конференция собрала представителей центральных государственных и местных исполнительных органов, Комитета национальной безопасности, научно - экспертного сообщества, бизнес среды, а также владельцев, руководителей и иных профильных работников объектов УТО.

    Специалисты государственных органов и эксперты в сфере национальной безопасности обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанской системы антитеррористической защищенности объектов.

    Отдельно были рассмотрены вопросы адекватности имеющихся систем безопасности к современным угрозам террористического характера, в особенности на объектах массового скопления людей и образовательных учреждениях.

    Экспертом Министерства внутренних дел в развитие принятых законодательных инициатив по лицензированию охранной деятельности освещены требования к частным охранным организациям, привлекаемым к обеспечению безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

    С позиции Штаба Антитеррористического центра разъяснены утвержденные в текущем году постановлениями Правительства новые правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, а также требования к организации их защиты.

    Конференция послужила платформой для эффективного диалога между специальными, правоохранительными органами, антитеррористическими комиссиями при акиматах регионов с бизнес-средой и общественностью.


    Теги:
    Безопасность Правоохранительные органы
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