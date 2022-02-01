+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате

1 Февраля 2022 18:07
Поделиться:
Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Владельца спортивной секции в столице обокрал его «компаньон»
Двух акмолинцев задержали за вымогательство Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане

По информации уполномоченных органов, на сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание более 600 человек, осужденных за преступления экстремистского и террористического характера.

В своем выступлении председатель Комитета Сената Владимир Волков отметил, что места лишения свободы являются благодатной почвой для распространения экстремисткой идеологии.

«Отрезанные от общества, имеющие социальную уязвимость, осужденные легко поддаются призывам и влиянию деструктивных и радикальных течений. Ненадлежащие условия содержания и отсутствие занятости также являются катализатором для навязывания экстремистских убеждений», - отметил сенатор.

В ходе заседания сенаторы заслушали доклад председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД о комплексе мер идеологического, предупредительно-профилактического и воспитательного воздействия, направленные на дерадикализацию, а также формирование иммунитета осужденных к идеологии религиозного экстремизма.

В свою очередь, депутаты Сената обратили внимание на проблемы инфраструктуры, состояние инженерно-технических средств охраны и досмотра, требующих совершенствования и модернизации.

Немаловажное значение в вопросах противодействия религиозному экстремизму в исправительных учреждениях, по их мнению, следует уделить улучшению подготовленности персонала к работе с таким контингентом осужденных, взаимодействию с теологами, психологами и уполномоченными органами.

Участники заседания, среди которых были также представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Комитета по делам религии Министерства информации и общественного развития, областных Департаментов уголовно-исполнительной системы при МВД и члены Клуба молодых экспертов при Сенате обсудили вопросы организации профилактической и реабилитационной работы с приверженцами деструктивной и радикальной религиозной идеологии, а также вопросы обеспечения финансирования для создания надлежащих условий отбывания наказания в исправительных учреждениях.

По итогам заседания подготовлено заключение, которое будет направлено в Правительство.


Подписывайтесь на наш канал:

#Религия   #Сенат   #МВД РК   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Владельца спортивной секции в столице обокрал его «компаньон»
Двух акмолинцев задержали за вымогательство
Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы
Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
3 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Читайте также
Двух акмолинцев задержали за вымогательство
Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив