Противники вакцинации используют абсолютно нечестные способы – иммунолог из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ им. Асфендиярова Эльмира Битанова рассказала о важности вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно вспомнить лето 2020 года, когда в Алматы было очень большое количество зараженных, многие семьи потеряли родных. Мы должны вакцинироваться ради наших детей, ради пожилых. Это должно стать однозначным решением каждого», - призвала алматинцев Эльмира Битанова.

Иммунолог добавила, что современные достижения науки высокотехнологичные и труднопонимаемы для людей без специализированного образования.

«Если я этого не понимаю, то этого не должно быть», думают некоторые и отрицают саму возможность предотвращения опасной инфекции с помощью вакцины. Во многом, это связано с низким уровнем информированности населения. Вакцинация – это история побед», - рассказала алматинский иммунолог.

И таких историй как локального, так и общемирового масштаба, по ее словам, очень много. Победа над оспой, полиемиелитом, холерой, дифтерией, коклюшем, столбняком и многими другими опаснейшими инфекциями является полным подтверждением необходимости вакцинации для прекращения пандемии.

«Сейчас противники вакцинации используют абсолютно нечестные способы, применяют откровенно фейковые сообщения, эксплуатируя злободневную тему. Людей начинают запугивать. Эти фейки далеко не безобидные. Поэтому нужно информировать население о необходимости вакцинации», - резюмировала Эльмира Битанова.

Напомним, что в Алматы развернуто более 200 пунктов вакцинации во всех 8 районах мегаполиса. Записаться можно, как традиционно через поликлинику, так и через портал электронного правительства E-Gov. Прививка от коронавируса выполняется бесплатно в два этапа, разницей в 21 день.