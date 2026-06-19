Против закрытия индустриального колледжа в Атырау выступили родители студентов

Решение о присоединении Атырауского индустриального колледжа к Атыраускому колледжу энергетики и строительства вызвало протест со стороны родителей и студентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на то, что вопрос о будущем учебного заведения, в котором учится 541 студент, еще не решен окончательно, стороны требуют объяснить причину такого изменения.

Уже несколько дней студенты Атырауского индустриального колледжа, их родители и сотрудники учебного заведения обеспокоены слухами о возможном закрытии колледжа и переводе учащихся в Атырауский колледж энергетики и строительства.

По словам родителей и студентов, эта новость стала им известна совсем недавно. Молодежь, бесплатно получающая техническое и профессиональное образование, заявила, что не согласна с таким решением. Родители беспокоятся за своих детей и утверждают, что им не разъясняются причины этого решения.

— На днях мы услышали, что колледж закроют. Не было заблаговременного предупреждения. Считаем неправильным закрывать учебное заведение, готовящее востребованные на рынке труда кадры, когда в стране говорят о подготовке специалистов рабочих профессий. Вместо поддержки они хотят перевести молодежь в другое учебное заведение. В этом колледже открылись два новых производственных цеха. Мы тогда порадовались, что для наших детей создают условия, — такое мнение выразили собравшиеся перед колледжем родители.

Фото: Айнур Сапарова

Атырауский индустриальный колледж находится на балансе областного управления образования. Здесь готовят кадры по таким специальностям, как оператор обеспечения компьютерной информационной безопасности, электромонтажник, техник-электрик, сварщик, техник-механик, машинист крана, техник-строитель и мастер строительных работ широкого профиля. Обучение бесплатное. Наряду с этим, в учебном заведении обучаются и студенты с ограниченными возможностями.

Как считает одна из родительниц Гульназ Ныгмет, закрытие колледжа может создать трудности для студентов в адаптации к новой среде.

— Оба моих сына получают образование в этом колледже по специальности «электрик». Никто не объяснил, по какой причине закрывается учебное заведение. Мы не хотим закрытия колледжа. Если наши дети перейдут в другое учебное заведение, между студентами может возникнуть недопонимание, — сказала Гульназ Ныгмет.

Как сообщило областное управление образования, вопрос был поднят в связи с поручением о «профилировании организаций технического и профессионального образования с учетом региональной потребности в кадрах», содержащегося в совместном приказе трех министерств.

— В соответствии с этим поручением, письмо о реорганизации Атырауского индустриального колледжа, путем присоединения к Атыраускому колледжу энергетики и строительства, было направлено в Атырауский индустриальный колледж 15 июня. В настоящее время письмо остается без рассмотрения. В дальнейшем этот вопрос будет всесторонне обсужден и будет принято положительное решение, — сообщила пресс-служба управления.

Сейчас в индустриальном колледже работают 77 сотрудников, обучается 541 студент, из них 262 должны окончить учебу в этом году.