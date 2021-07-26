«Против всех» проголосовали около 300 избирателей в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 25 июля в районах Бейнеу, Каракия, Мангыстау и Тупкараган в 10 избирательных округах прошли выборы акимов города районного значения, сел, поселков и сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказал председатель областной комиссии Мангыстауской области. По словам Аскара Рзаханова, в списки избирателей по 10 округам вошли 14 144 человек.

В день выборов проголосовали 11 650 человек или 82,4% от общего количества избирателей.

В Бейнеуском районе проголосовали 87,27% избирателей, в районе Каракия – 84,7%, в Мангыстауском районе – 85,4%, в Тупкараганском районе – 78,5%.

В избирательные бюллетени внесены 25 кандидатов: в пяти избирательных округах по два кандидата, в оставшихся пяти – по три кандидата.

Средний возраст избираемых акимов - 41,5 лет, самому младшему - 26 лет, самому старшему - 60 лет.

Из 10 избранных акимов семь - государственные служащие. Из них два акима переизбраны в конкретном сельском округе.

Главная особенность прошедших выборов - наличие в бюллетене графы «против всех».

Среди избирателей против всех кандидатов проголосовали 279 человек.

В день голосования никаких заявлений и жалоб в избирательные комиссии не поступало.