Против увеличения тарифов за проезд по платным автодорогам выступили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Сембинов выступил против увеличения тарифов за проезд по платным автодорогам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние дни в нескольких регионах страны проходят акции протеста предпринимателей и дальнобойщиков, в связи с пятикратным увеличением тарифов за проезд по платным автодорогам. Возмущённые граждане справедливо указывают на несоответствие этого повышения тарифов - качеству дорог, обращают внимание на непрозрачный характер деятельности компании «КазАвтожол», злоупотребление её монопольным положением. Вынуждены напомнить, что ещё в 2013 году депутатская фракция «Ак жол» выступила против создания данной компании, заявив, что тем самым «создаётся очередной монстр, делающий коммерцию на государственных функциях и за счёт налогоплательщиков. К сожалению, госорганы не услышали наши предостережения, а сама компания с тех пор регулярно появлялась в коррупционных скандалах», - сказал Азат Сембинов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в 2018 году, при обсуждении платности дорог, фракция «Ак жол» напомнила Министерству инвестиций, что «во всём мире платные автодороги вводятся только при наличии бесплатной альтернативной трассы, а вы оставляете людей без выбора, хотя дороги строятся на их же налоги».

«Сегодня аппетиты «КазАвтожол» вновь вызывают возмущение. Инициаторы объясняют переход к платности дорог требованиями рыночной экономики. Но рынок означает конкуренцию и наличие выбора. А подход «КазАвтожола» лишает транспорт не только выбора, но и обдирает, как беспредельщик в подворотне: «жизнь или кошелёк». Нужно понимать, что при наших расстояниях, в Казахстане и без того затраты на транспортировку порой составляют 10-15% себестоимости товаров. А 5-кратный рост тарифа автоматически приведёт к росту цен на продукты и товары для населения, которое и без того находится в крайне непростом положении. Более чем странное решение, когда государство требует от бизнеса не повышать цены, а энергетикам и тому же «КазАвтожол» позволяет бесконечно задирать тарифы, при том, что у бизнеса нет возможности обойти этот грабёж, вся страна в экономических «заложниках» у монополий», - заявил депутат.

«Получается, и предприниматели, и граждане работают на бездонные аппетиты структур, созданных на их же деньги и с нарушением их права выбора. Фракция «Ак жол» выражает поддержку водителям и предпринимателям, и считает такое положение недопустимым. Мы требуем добиться от компании отказа от заявленных планов по увеличению тарифа. Как известно, в компании «КазАвтожол» недавно произошла смена руководства. Мы ожидаем от нового менеджмента более адекватных и взвешенных решений в интересах общества и малого и среднего бизнеса». – заключил А. Сембинов.