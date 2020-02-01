Против установки ограждений во дворах высказался аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что облагораживать дворовые территории нужно не заборами, а зелеными насаждениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Именно это глава региона предложил сделать жительнице Петропавловска, которая на отчетной встрече акима города Булата Жумабекова попросила огородить их двор. Дом находится на одной из центральных улиц, вокруг расположены кафе и во дворе часто находятся посторонние люди.

«Я против установки ограждений. Это общественная территория, во-первых. Загораживают заборами, которые не отвечают никаким требованиям. И у нас еще много осталось заборов, которые не нужны. Если хотите загородить территорию или облагородить – мы поможем. Дадим саженцы кустарников. Мы выделили деньги, чтобы территории дворов обустраивали с учетом парковок. Чтобы все было окультурено», - сказал К.Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что в городе демонтировали немало заборов и работу эту продолжат. Раскритиковал он и владельцев некоторых кафе, окруживших территорию заборами.

«У нас некоторые государственные организации страдают этим. По Мусрепова-Назарбаева ортопедический центр – бетонный забор. Это секретный объект, секретная база – 3 метра высотой стоит забор? Кафе некоторые тоже любят огораживаться. Как крепость. Кто-то штурмом собирается брать что ли? Я понимаю, когда загородили частную территорию. Но общественную территорию загораживать нет необходимости. Хотите хороший вид двору придать – давайте засаживать. Мы поможем в этом», - подчеркнул К.Аксакалов.

Демонтировать заборы и старые киоски в Петропавловске начали в 2017-м году с приходом в руководство области Кумара Аксакалова. Убирать начали те заборы, что не несли функциональной нагрузки. Большая их часть - ограждения из профлиста. Тогда городские власти отмечали, что основная цель этой работы – облагородить архитектурный облик Петропавловска.