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Против пенсионной реформы выступают 76 % жителей Франции

1 Февраля 2023, 07:27
Против пенсионной реформы выступают 76 % жителей Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотни тысяч людей вышли на улицы Франции: в стране по призыву профсоюзов и левых политических сил 31 января прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Тем временем специальная парламентская комиссия в напряженной атмосфере рассматривает представленный правительством проект документа, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

В забастовке принимают участие работники транспортной отрасли, предприятий энергосектора, почтальоны, учителя, коммунальные работники, госслужащие. Общественная поддержка протестных действий растет: по данным соцопросов, против реформы выступают уже 76 % жителей Франции.

К протестному движению также присоединились учащиеся лицеев и университетов.

Французское правительство настаивает на необходимости проведения реформы. По словам премьер-министра Элизабет Борн, рамки повышения пенсионного — окончательные и «не могут быть предметом переговоров».


Фото: Thibault Camus/AP


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