Против нелегальных таксистов выступили акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские выступают против незаконной перевозки пассажиров, в том числе и посредством «InDriver», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Под председательством первого заместителя начальника департамента полиции Акмолинской области Ризахмета Жанбекова прошла рабочая встреча с руководителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки по Кокшетау.

По словам Р. Жанбекова, в соответствии с указанием МВД Республики Казахстан, с 10 по 17 октября на территории региона проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». И главная задача, которая стоит перед участниками встречи, - это максимально сократить количество дорожно-транспортных происшествий и минимизировать их последствия. А также активизировать работу по выявлению нарушений, связанных с незаконной перевозкой пассажиров, для снижения количества нелегальных перевозчиков.

Начальник УАП ДП полковник полиции Аслан Кызбикенов рассказал про «InDriver», где заказ автомашины осуществляется посредством специального мобильного приложения.

«Из общего числа ДТП зарегистрировано три с использованием «InDriver», в которых причинен тяжкий вред здоровью и даже смерть. К примеру, в 2018 году водитель через мобильное приложение «InDriver» набрал 7 пассажиров в город Нур-Султан. Управляя автомашиной марки «Хюндай Гранд Старекс», по автодороге «Петропавловск-Нур-Султан» на 250 км в направлении города Нур-Султана водитель, не учитывая сложившиеся неблагоприятные дорожные и метеорологические условия, находясь в утомленном состоянии, не убедившись, что его пассажиры пристегнуты ремнями безопасности и не приняв мер по устранению нарушения, допустил выезд за пределы проезжей части и столкновение со зданием транспортного поста «Бурабай». В результате ДТП 3 человека погибли и 4 получили телесные повреждения различной степени тяжести», - рассказали в ведомстве.

Для исполнения меморандума «О взаимном сотрудничестве по вопросам обеспечения законности в сфере автомобильных перевозок пассажиров и багажа между заинтересованными государственными органами и предприятиями пассажирских перевозок» от 6 сентября сотрудниками ДП области совместно с сотрудниками ИТК осуществляются совместные мероприятия по обеспечению защиты прав субъектов пассажирских перевозок, законных интересов государства.

«В результате 10 водителей, занимающихся незаконными перевозками пассажиров, задержаны, и в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении», - добавили в ведомстве.

Полицейские отметили также, что водители автобусов не прекращают разговаривать по мобильному телефону без применения гарнитуры, курят в общественном транспорте, не включают световой указатель направления поворота, создавая тем самым аварийную ситуацию. Такие нарушения могут привести к ДТП.

Подводя итоги совещания, его участники решили создать еще несколько мобильных рабочих групп, куда войдут местные исполнительные органы, органы транспортного контроля и представители пассажирских перевозок, которые будут отслеживать нелегальных таксистов и принимать соответствующие меры.