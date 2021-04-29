Против кого выступят казахстанки на теннисном турнире WTA в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Мutua Madrid Open пройдёт с 29 апреля по 8 мая.

Лидером посева стала австралийка Эшли Барти, которая на старте сыграет с американкой Шелби Роджерс.

В основной сетке соревнований выступят трое казахстанок. Елена Рыбакина для начала посоперничает с одной из победительниц квалификации. Юлия Путинцева померится силами с 15-й ракеткой турнира и 18-й ракеткой планеты, британкой Йоханной Контой. Ярослава Шведова, которая ныне занимает 725-е место в мировом рейтинге, в первом раунде сойдётся с представительницей Туниса Онс Жабер (25-й номер мирового рейтинга), с которой Ярослава никогда прежде не пересекалась на корте в одиночном разряде.

Еще одна казахстанка Зарина Дияс в финале квалификации уступила представительнице Украины Катерине Козловой со счетом 4:6, 4:6.