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Против кого сыграют казахстанцы в отборе Кубка Дэвиса

29 Ноября 2022, 23:00
Против кого сыграют казахстанцы в отборе Кубка Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Малаге (Испания) прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За право выйти в финальную стадию Кубка Дэвиса казахстанцы будут бороться с командой Чили. Матчи пройдут 4-5 февраля 2023 года. Наша команда сыграет на выезде. Это будет дебютное очное противостояние двух команд.

Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.


Фото: ktf.kz

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