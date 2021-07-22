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Против кого начнут соревнования на Олимпиаде казахстанцы Герасименко и Лаврова
22 Июля 2021 09:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио в рамках Олимпийских игр состоялась жеребьевка турнира по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В личном разряде выступят 65 мужчин и 70 женщин. В субботу, 24 июля, в первом раунде Анастасия Лаврова сыграет с испанкой Марией Сяо, которая занимает в мировом рейтинге ITTF 72-е место.
Лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко вступает в борьбу со второго раунда (25 июля) и его соперником будет победитель матча Любомир Янчаржик (Чехия)/Али Альхадрави (Саудовская Аравия).
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