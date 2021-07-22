Против кого начнут соревнования на Олимпиаде казахстанцы Герасименко и Лаврова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио в рамках Олимпийских игр состоялась жеребьевка турнира по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В личном разряде выступят 65 мужчин и 70 женщин. В субботу, 24 июля, в первом раунде Анастасия Лаврова сыграет с испанкой Марией Сяо, которая занимает в мировом рейтинге ITTF 72-е место.

Лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко вступает в борьбу со второго раунда (25 июля) и его соперником будет победитель матча Любомир Янчаржик (Чехия)/Али Альхадрави (Саудовская Аравия).