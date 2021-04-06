Против кого начнут казахстанские дзюдоисты чемпионат Азии в Бишкеке
Жеребьевка состоялась сегодня, 5 апреля. По ее итогам нашим спортсменам достались следующие оппоненты.
Мужчины
До 60 килограммов:
Елдос Сметов - Биляль Альмансур (Иордания)
Гусман Кыргызбаев - победитель пары Джошуа Катц (Австралия)/Момен Махмуд (Сирия)
До 66 килограммов:
Елдос Жумаканов - Шуген Накано (Филиппины)
До 73 килограммов:
Жансай Смагулов - Паван Кумар (Индия)
До 81 килограмма:
Дидар Хамза - победитель пары Агамырат Баширов (Туркменстан)/Абдулла Алхузам (Кувейт) Руслан Мусаев - Джоштер Эндрю (Гуам)
До 90 килограммов:
Ислам Бозбаев - Шермухаммад Жандрев (Узбекистан)
До 100 килограммов:
Айбек Серикбаев - Али Пархизгар (Иран)
Свыше 100 килограммов:
Ерасыл Кажыбаев - Мин Чен (Тайбэй)
Женщины
До 48 килограммов:
Отгонцэцэг Галбадрах - победительница пары Гульнур Муратбаева (Узбекистан)/Багуль Нуриева (Туркменистан)
Абиба Абужакынова - Жанар Жолдошева (Кыргызстан)
До 52 килограммов:
Нурсулу Ералиева - Да Соль Пак (Южная Корея)
Галия Тынбаева - Сита Кадамбоева (Узбекистан)
До 57 килограммов:
Севара Нишанбаева - победительница пары Хадель Элалми (Иордания)/Адина Кочконбаева (Кыргызстан)
До 63 килограммов:
Иоланта Бердибекова - Инунганби Тахелламбам (Индия)
До 70 килограммов:
Зере Бектаскызы - Сенген Ким (Южная Корея)
Свыше 78 килограммов:
Камила Берликаш - Ми Жин Хан (Южная Корея)
Добавим, что турнир стартует завтра, 6 апреля.