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    22:39, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Против кого начнут казахстанские дзюдоисты чемпионат Азии в Бишкеке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты узнали имена первых соперников на чемпионате Азии и Океании по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Жеребьевка состоялась сегодня, 5 апреля. По ее итогам нашим спортсменам достались следующие оппоненты.

    Мужчины

    До 60 килограммов:
    Елдос Сметов - Биляль Альмансур (Иордания)
    Гусман Кыргызбаев - победитель пары Джошуа Катц (Австралия)/Момен Махмуд (Сирия)

    До 66 килограммов:
    Елдос Жумаканов - Шуген Накано (Филиппины)

    До 73 килограммов:
    Жансай Смагулов - Паван Кумар (Индия)

    До 81 килограмма:
    Дидар Хамза - победитель пары Агамырат Баширов (Туркменстан)/Абдулла Алхузам (Кувейт) Руслан Мусаев - Джоштер Эндрю (Гуам)

    До 90 килограммов:
    Ислам Бозбаев - Шермухаммад Жандрев (Узбекистан)

    До 100 килограммов:
    Айбек Серикбаев - Али Пархизгар (Иран)

    Свыше 100 килограммов:
    Ерасыл Кажыбаев - Мин Чен (Тайбэй)

    Женщины

    До 48 килограммов:
    Отгонцэцэг Галбадрах - победительница пары Гульнур Муратбаева (Узбекистан)/Багуль Нуриева (Туркменистан)
    Абиба Абужакынова - Жанар Жолдошева (Кыргызстан)

    До 52 килограммов:
    Нурсулу Ералиева - Да Соль Пак (Южная Корея)
    Галия Тынбаева - Сита Кадамбоева (Узбекистан)

    До 57 килограммов:
    Севара Нишанбаева - победительница пары Хадель Элалми (Иордания)/Адина Кочконбаева (Кыргызстан)

    До 63 килограммов:
    Иоланта Бердибекова - Инунганби Тахелламбам (Индия)

    До 70 килограммов:
    Зере Бектаскызы - Сенген Ким (Южная Корея)

    Свыше 78 килограммов:
    Камила Берликаш - Ми Жин Хан (Южная Корея)

    Добавим, что турнир стартует завтра, 6 апреля.



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