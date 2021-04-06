Против кого начнут казахстанские дзюдоисты чемпионат Азии в Бишкеке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты узнали имена первых соперников на чемпионате Азии и Океании по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Жеребьевка состоялась сегодня, 5 апреля. По ее итогам нашим спортсменам достались следующие оппоненты.

Мужчины

До 60 килограммов:

Елдос Сметов - Биляль Альмансур (Иордания)

Гусман Кыргызбаев - победитель пары Джошуа Катц (Австралия)/Момен Махмуд (Сирия)

До 66 килограммов:

Елдос Жумаканов - Шуген Накано (Филиппины)

До 73 килограммов:

Жансай Смагулов - Паван Кумар (Индия)

До 81 килограмма:

Дидар Хамза - победитель пары Агамырат Баширов (Туркменстан)/Абдулла Алхузам (Кувейт) Руслан Мусаев - Джоштер Эндрю (Гуам)

До 90 килограммов:

Ислам Бозбаев - Шермухаммад Жандрев (Узбекистан)

До 100 килограммов:

Айбек Серикбаев - Али Пархизгар (Иран)

Свыше 100 килограммов:

Ерасыл Кажыбаев - Мин Чен (Тайбэй)

Женщины

До 48 килограммов:

Отгонцэцэг Галбадрах - победительница пары Гульнур Муратбаева (Узбекистан)/Багуль Нуриева (Туркменистан)

Абиба Абужакынова - Жанар Жолдошева (Кыргызстан)

До 52 килограммов:

Нурсулу Ералиева - Да Соль Пак (Южная Корея)

Галия Тынбаева - Сита Кадамбоева (Узбекистан)

До 57 килограммов:

Севара Нишанбаева - победительница пары Хадель Элалми (Иордания)/Адина Кочконбаева (Кыргызстан)

До 63 килограммов:

Иоланта Бердибекова - Инунганби Тахелламбам (Индия)

До 70 килограммов:

Зере Бектаскызы - Сенген Ким (Южная Корея)

Свыше 78 килограммов:

Камила Берликаш - Ми Жин Хан (Южная Корея)

Добавим, что турнир стартует завтра, 6 апреля.



