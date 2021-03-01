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    18:00, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Против кого начнут казахстанцы турнир по настольному теннису в Дохе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 февраля, в Дохе (Катар) стартует турнир по настольному теннису серии WTT Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Уже состоялась жеребьёвка и казахстанские спортсмены узнали своих первых соперников по квалификации. Кирилл Герасименко сыграет с победителем матча Александр Ханин (Беларусь) - Филип Зелько (Хорватия), а наш самый юный мастер спорта Алан Курмангалиев выйдет против нигерийца Оладжиде Омотайо.

    У Анастасии Лавровой и Зауреш Акашевой в конкурентах Мариям Али (Катар), Наталия Григелова (Словакия) соответственно.

    В смешанном парном разряде Алан Курмангалиев/Анастасия Лаврова сразятся с российским дуэтом Владимир Сидоренко/Мария Тайлакова.


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