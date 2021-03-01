Против кого начнут казахстанцы турнир по настольному теннису в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 февраля, в Дохе (Катар) стартует турнир по настольному теннису серии WTT Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Уже состоялась жеребьёвка и казахстанские спортсмены узнали своих первых соперников по квалификации. Кирилл Герасименко сыграет с победителем матча Александр Ханин (Беларусь) - Филип Зелько (Хорватия), а наш самый юный мастер спорта Алан Курмангалиев выйдет против нигерийца Оладжиде Омотайо.

У Анастасии Лавровой и Зауреш Акашевой в конкурентах Мариям Али (Катар), Наталия Григелова (Словакия) соответственно.

В смешанном парном разряде Алан Курмангалиев/Анастасия Лаврова сразятся с российским дуэтом Владимир Сидоренко/Мария Тайлакова.