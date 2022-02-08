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Против COVID-19 в Павлодарской области вакцинированы более 72% населения

8 Февраля 2022 18:55
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Против COVID-19 в Павлодарской области вакцинированы более 72% населения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для павлодарцев доступны такие виды вакцин, как «QazVac», «Спутник V», «Спутник Лайт», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell (Hayat-Vax)», «Комирнати», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только за прошедшие сутки 3-й курс вакцинации прошли 1184 жителя области, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - Третью дозу вакцины в регионе получил 80 891 человек».

В регионе полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами прошли 369 340 жителей, что составляет 70 % населения от подлежащего числа вакцинации. Первым компонентом привились 368 993 человека, то есть более 72%.

Для павлодарцев доступны такие виды вакцин, как «QazVac», «Спутник V», «Спутник Лайт», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell (Hayat-Vax)», «Комирнати». Продолжается вакцинация подростков, беременных и женщин в период лактации.

«Препаратом «Pfizer» первый этап вакцинации прошли более девяти тысяч человек, из них 6 632 подростка, 252 беременных и 2 226 кормящих женщин. Вторым компонентом привито чуть больше пяти тысяч человек», - добавили в ведомстве.

В рейтинге охвата населения вакцинацией против КВИ в разрезе населенных пунктов лидирующие позиции занимает Успенский район. Именно в этом районе по статданным 94% населения вакцинированы против коронавируса. На втором и третьем месте находятся Иртышский район и район Аккулы. В числе отстающих - Майский (69,49%) и Баянаульский (54,99%) районы.

«Ведётся широкомасштабная разъяснительная работа специалистами департамента санэпидконтроля Павлодарской области по вопросам вакцинации, ревакцинации и профилактике заболевания COVID-19 среди населения на протяжении всего периода пандемии, - дополнил источник. - Очень важно продолжить вакцинацию и ревакцинацию, не снижая темпов, а также соблюдать профилактические меры: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, исключить посещение мест массового скопления населения».

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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Антон Гагарин

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