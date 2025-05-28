Против Алмасбека Садырбая возбуждено еще одно уголовное дело

Отметим, изначально Алмасбека Садырбая задержали с отрудники департамента АФМ по Алматинской области совместно с прокуратурой региона. Ему было предъявлено обвинение в хищении субсидий на 1,2 млрд тенге.

— Сейчас дело передано в специализированную прокуратуру. С чем это связано? — задали вопрос представителю АФМ журналисты в кулуарах Мажилиса.

Женис Елемесов объяснил это тем, что в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело.