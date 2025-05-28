Против Алмасбека Садырбая возбуждено еще одно уголовное дело
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, почему дело руководителя общественного объединения «Шаңырақ» Алмасбека Садырбая, было передано в специализированную прокуратуру, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отметим, изначально Алмасбека Садырбая задержали с отрудники департамента АФМ по Алматинской области совместно с прокуратурой региона. Ему было предъявлено обвинение в хищении субсидий на 1,2 млрд тенге.
— Сейчас дело передано в специализированную прокуратуру. С чем это связано? — задали вопрос представителю АФМ журналисты в кулуарах Мажилиса.
Женис Елемесов объяснил это тем, что в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело.
— Решение о том, какой орган будет расследовать то или иное дело, принимает прокуратура как уполномоченный орган. В отношении Алмасбека Садырбая уже имелись другие уголовные дела. Поэтому наше уголовное дело объединили с ними. Государственные органы ведь не расследуют отдельно несколько дел в отношении одного и того же лица. Чтобы они велись в одном органе, наше дело было передано и сейчас расследуется ими. Пока оно находилось у нас, применялась статья 189 Уголовного кодекса. Какую статью применяет прокуратура, мне неизвестно, — сообщил Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса.