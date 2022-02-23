Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана заключило договор государственно-частного партнерства с ТОО «Научно-техническое предприятие Kazecotech» на управление опасными отходами. В результате переработанные вторичные материалы будут использоваться при изготовлении протезно-ортопедических изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По рекомендациям Управления в рамках запущенного проекта ГЧП построен модульный цех, являющийся первым шагом к созданию Центра оказания протезно-ортопедической помощи в Нур-Султане, чтобы люди с инвалидностью проживающие в столице получали полноценную услугу под «ключ» без выезда в другие регионы Казахстана.

В технологическом процессе будут использоваться ценные вторичные материальные ресурсы, получаемые при переработке отходов, такие как армирующий материал и т.д.

При поддержке акимата города Нур-Султан частным партнёром проведены переговоры с мировым лидером в области технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий - немецким концерном Ottobock (Германия). Последний не только поддержал столичный проект, но и принимает активное участие в его реализации. Результат не заставил себя долго ждать: первые пациенты возвращаются к полноценной жизни, встав в прямом и переносном смыслах на ноги.

Теперь мировое качество протезов от ottobock при оказании протезно-ортопедической помощи будет присутствовать и в столице Казахстана. При этом проект благодаря использованию переработанного вторсырья при производстве изделий вносит большой вклад в улучшение экологии города.