Протез для пострадавшего в ДТП 12-летнего алматинца приобрел Фонд «Қазақстан халқына»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» обеспечил инновационным протезом ноги 12-летнего жителя города Алматы Жасулана Саттаркула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В 2019 году мальчика на пешеходном переходе сбил водитель КамАЗа, который проехал на красный свет светофора. По словам мамы Толкынай Бектеновой, врачи 3 месяца боролись за его жизнь и ногу. Но из-за тяжелой травмы ребенку пришлось ампутировать левую ногу. Накануне мальчику по индивидуальным параметрам изготовили новый протез.

«Мы были наслышаны о том, что фонд «Қазақстан халқына» обеспечивает детей современными протезами. Поэтому в начале этого года обратились и получили положительный ответ. Старый протез за три года очень просел. Жасулан подрос и протез стал мал. Были сделаны замеры, мы тестировали протез и вот, получили современный, легкий и прочный протез. С ним он стал еще более уверенным и сильным», – сказала Толкынай Бектенова.

Жасулан из многодетной семьи. До происшествия он занимался боксом и плаванием. После ампутации продолжил заниматься спортом и недавно на республиканском чемпионате среди подростков по параплаванию занял второе место, тем самым защитил звание кандидата в мастера спорта. Мальчик мечтает стать параолимпийским чемпионом по плаванию.

Новый протез позволит ему уверенно передвигаться – посещать школу и кружки, бегать и отдыхать. Гильза для протеза выполнена из карбона, с мягким пластиком внутри, также в комплекте карбоновая стопа и гидравлический коленный модуль, все комплектующие влагоустойчивы.

За счет средств Фонда «Қазақстан халқына», с прошлого года 78 детей и представителей молодежи в возрасте до 29 лет получили инновационные протезы на общую сумму 784,8 млн тенге. Изготовлением протезов занимаются партнеры фонда – отечественные протезно-ортопедические компании «Medicare International» и «Фармас».