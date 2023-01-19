Протесты в Перу: причины кризиса и прогнозы на будущее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста после того, как Педро Кастильо был отстранен от должности президента страны. В протестах, которые продолжаются уже больше месяца, погибло, по меньшей мере, 48 человек. Участники манифестаций требуют отставки нового президента Дины Болуарте и проведения досрочных всеобщих выборов. Подробности о том, что происходит в Перу, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Политическое устройство и непростая география

Республика Перу – государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки (площадь страны 1 285 220 кв. км).

Население Перу составляет 33 млн 720 тысяч человек. ВВП – $223,2 млрд (по данным Всемирного банка за 2021 год). Возглавляет государство президент, который избирается на пятилетний срок без права последующего переизбрания.

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Особенностью исполнительной власти в Перу (среди стран Латинской Америки с президентской формой правления) является наличие отдельного поста руководителя правительства - председателя Совета министров Перу (точнее - президента Совета министров Перу, от исп. Presidente del Consejo de Ministros del Perú).

Законодательным органом Перу является Конгресс Республики – Парламент - однопалатный законодательный орган, который состоит из 130 депутатов, избираемых по пропорциональной избирательной системе сроком на 5 лет.

Что произошло в Перу

7 декабря 2022 года президент Педро Кастильо (теперь уже экс-президент Перу – прим. ред.) выступил со срочным обращением и объявил о роспуске Конгресса (перуанского парламента). Он сделал это перед тем, как Конгресс собирался объявить ему импичмент уже в третий раз.

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Сразу после этого несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава Конституционного суда обвинил президента в попытке переворота.

Далее депутаты Конгресса срочно собрались и все же проголосовали за импичмент президента подавляющим большинством: 101 из 130 депутатов. В результате Педро Кастильо был отстранен от власти.

В качестве временного лидера Конгресс привел к присяге действующего на тот момент вице-президента страны Дину Болуарте, которая призвала всех к политическому перемирию в интересах преодоления национального кризиса. Впервые в истории Перу президентом стала женщина.

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После попытки роспуска парламента Педро Кастильо арестовали, коллегия Верховного суда назначила ему 18-месячное предварительное заключение. В данный момент он находится под следствием по обвинениям в организации мятежа и заговора. Правонарушения, которые ему вменяют, он отрицает и заявляет, что остается законным президентом страны.

Происходящее вызвало возмущение среди населения. Начались масштабные антиправительственные акции протеста.

Некоторые акции протеста носили мирный характер, в других случаях демонстранты швыряли камни в полицию, устанавливали блокпосты на главных дорогах, сжигали правительственные здания и захватывали аэропорты.

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Перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать Конституцию страны.

13 декабря 2022 года Дина Болуарте ввела режим чрезвычайного положения, который действует и в настоящее время. На улицы перуанских городов для поддержания порядка вышли военные. Режим ЧС подразумевает особые полномочия полиции и ограничения на проведение собраний.

Самые кровопролитные столкновения произошли 9 января, когда 17 человек были убиты в стычках с полицией в городе Хулиак.

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Об этом 9 января сообщила система здравоохранения провинции Сан-Роман (департамент Пуно), административным центром которой является этот город.

Министр внутренних дел Перу Виктор Рохас заявил, что протесты в Хулиаке начались мирно, однако позже несколько тысяч протестующих попытались взять местный аэропорт под контроль, а люди, вооруженные самодельным оружием и взрывчаткой, напали на полицейских.

Виктор Рохас отметил, что силы безопасности действовали в рамках закона, чтобы защитить себя.

«Стало невозможно контролировать толпу», - сказал он.

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К слову, после того, как первые девять тел были доставлены в больницу в Хулиаке в понедельник днем, медики сообщили, что все жертвы были убиты из огнестрельного оружия. Среди погибших - и люди, не принимавшие участия в демонстрациях.

Случившееся в Хулиаке стало самым смертоносным столкновением между гражданским населением и силами безопасности в Перу за последние два десятилетия.

Позже офис омбудсмена Перу сообщил, что всего в столкновениях с полицией были убиты 39 гражданских лиц, еще семь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях из-за блокировки дорог. Жертвой демонстрантов также стал полицейский, который, по словам властей, сгорел заживо в своей патрульной машине.

Фото:Getty Images

10 января правительство Перу ввело трехдневный комендантский час в Пуно.

Последние масштабные столкновения произошли в среду, 11 января 2023 года, в туристическом городе Куско, где протестующие попытались захватить аэропорт. В этих беспорядках пострадали 37 гражданских лиц и шесть полицейских. Один человек погиб.

Таким образом, число погибших за все время протестов, которые длятся уже на протяжении месяца с 10 декабря 2022 года, составило 48 человек. Сотни человек пострадали.

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Протесты и блокады дорог против Дины Болуарте в поддержку свергнутого президента Педро Кастильо наблюдались в более чем 40 провинциях, в основном на юге Перу.

Как развивался кризис и почему Педро Кастильо лишился поста

Педро Кастильо был избран президентом страны в июне 2021 года. Сторонник левых взглядов, ранее он работал школьным учителем.

Победа на выборах «новичка» в 2021 году потрясла политический истеблишмент Перу и обнажила глубокие разногласия между жителями столицы страны Лимы и жителями сельских местностей.

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В своей предвыборной кампании он обещал своим соотечественникам, что «В богатой стране больше не будет бедных».

Однако в ходе президентства Педро Кастильо неоднократно обвиняли в коррупции. В результате ему хотели объявить импичмент дважды за время его президентства. Третье голосование за импичмент в итоге лишило его поста.

Его сторонники считают, что смещение их лидера – это результат заговора между оппозиционными политическими элитами, армией и полицией.

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Надо сказать, что противостояние президента и парламента в Перу происходит давно и стало своего рода традиционным. Так, в 2020 году всего за 5 дней в стране сменилось 3 президента.

Тем не менее, происходящее вызвало шок внутри страны и за ее пределами.

Чего требуют манифестанты

Протестующие требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, освобождения Педро Кастильо и проведения новых выборов президента, а также парламента в 2024 году (ранее выборы были запланированы на 2026 год).

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По словам представителей избиркома, они могут состояться уже в конце 2023 года. Однако Конгресс заявил, что не готов проводить выборы в столь сжатые сроки.

Кроме того, протестующие требуют проведения расследований действий полиции и высших должностных лиц, которые привели к гибели людей.

Премьер-министр Перу Альберто Отарола сообщал, что 10 января в Пуно будет направлена делегация для проведения диалога с манифестантами. Однако в тот день представители правительства не нашли никого с кем можно было бы переговорить.

Также 10 января прокуратура Перу заявила, что начинает расследование против Дины Болуарте и других высших должностных лиц в связи с гибелью людей.

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К слову, Дина Болуарте заявила, что поддерживает план по переносу президентских и парламентских выборов на 2024 год. Она также поддержала судебные расследования относительно того, применяли ли силы безопасности чрезмерную силу. Однако это не помогло остановить протесты, и они продолжили разрастаться.

Несмотря на углубляющийся кризис, действующий президент отказывается уходить в отставку.

«Что решит моя отставка? Мы твердо будем оставаться на месте, пока Конгресс не перенесет выборы», - сказала она в декабре прошлого года, когда протесты начали набирать обороты.

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Единственное, что в ее руках - это проведение выборов. В мирное время об этом можно договориться, считает сама Дина Болуарте, однако в условиях насилия и хаоса это становится все труднее.

Как отмечают зарубежные эксперты, ближайшие месяцы в Перу будут нестабильными. Власти ждут, пока протесты выдохнутся. А они могут продолжаться и неделю, и месяцы, но если у них появится координатор, то противостояние может перейти в качественно новый этап. Также, и если количество жертв увеличится. После этого может произойти перелом части общественных настроений и какие-то политические партии откажутся поддерживать кабинет. Но пока этого не произошло. В данный момент новый президент Дина Болуарте чувствует себя относительно уверенно, поскольку элиты пока на ее стороне.

Как только протесты в стране закончатся, парламент Перу, по мнению многих экспертов, «возьмется» и за нового президента. Стоит отметить, что с 2016 года в стране поменялось уже 6 лидеров государства.

Фото:AFP/Scanpix

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