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    14:03, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Протесты в Кишинёве на фоне кризиса стоимости жизни

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    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ – Несколько тысяч протестующих вышли на митинг в столице Молдовы в воскресенье на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста инфляции. Они призывают правительство страны помочь гражданам покрыть счета за отопление в зимнее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Акция протеста была организована недавно созданным «Движением за народ» при поддержке членов партии «Шор» - она занимает шесть мест в 101-местном законодательном органе республики.

    Некоторые демонстранты призвали президента страны Майю Санду уйти в отставку.

    Другие держали плакаты с фотографиями некоторых лидеров и политиков Молдовы рядом с большими домами и модными автомобилями.

    «Мы из села, у нас нет работы, нам есть нечего, как мы можем так жить?»,

    «Мы здесь из-за пенсий. Нам обещали повысить пенсии», - написано на плакатах демонстрантов.


    Фото: ru.euronews.com


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