Протесты в Кишинёве на фоне кризиса стоимости жизни

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ – Несколько тысяч протестующих вышли на митинг в столице Молдовы в воскресенье на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста инфляции. Они призывают правительство страны помочь гражданам покрыть счета за отопление в зимнее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Акция протеста была организована недавно созданным «Движением за народ» при поддержке членов партии «Шор» - она занимает шесть мест в 101-местном законодательном органе республики.

Некоторые демонстранты призвали президента страны Майю Санду уйти в отставку.

Другие держали плакаты с фотографиями некоторых лидеров и политиков Молдовы рядом с большими домами и модными автомобилями.

«Мы из села, у нас нет работы, нам есть нечего, как мы можем так жить?»,

«Мы здесь из-за пенсий. Нам обещали повысить пенсии», - написано на плакатах демонстрантов.

Фото: ru.euronews.com