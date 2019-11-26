Протесты в Грузии: оппозиционеры окружили парламент живой цепью

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси участники акции протеста на проспекте Руставели окружили парламент Грузии живой цепью. Обойти здание предложили лидеры оппозиции, которые в течение часа выступали на акции, где требуют проведения справедливых выборов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Организаторы акции заявляют, что останутся возле парламента всю ночь и будут пикетировать входы в здание. Завтра намечено пленарное заседание высшего законодательного органа, которое они намереваются сорвать.

«Призываю начать пикетирование парламента с правой, левой и задней стороны. Все, кто готов к пикетированию, продвигаются на территорию вокруг парламента. Без спецназа сессию парламента не проведут. Призываю полицию не нарушать закон. Мы не хотим противостояния с полицией. Мы ходим мирно разбить круг, а также мирно прийти на локации пикетирования», — заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Представители партии «Европейская Грузия» уже начали устанавливать палатки на прилегающей к парламенту улице Читадзе.

«Мы не собираемся останавливаться. Мы обязательно заночуем здесь и разобьем палатки. Никакие «робокопы» нас не остановят. «Грузинская мечта» оторвана от реальности и обманывает народ. Именно поэтому нас не интересует их мнение, нас интересует мнение народа, рядом с которым мы стоим и будем стоять до конца», — сказала депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.

Не исключено, что участникам пикетов придется ночевать в палатках безо всякого обогрева. Дело в том, что в отличии от акции 17 ноября, на этот раз полиция не разрешила оппозиции принести на акцию бочки для того, чтобы разжигать в них костры. Между тем сегодня ночью в Тбилиси ожидается до -3 градусов.

Оппозиция сообщила, что полиция уже задержала и отправила на штрафную стоянку три автомобиля, в которых была атрибутика для митинга и дрова для обогрева пикетчиков. Полиция объяснила это тем, что не разрешает проносить на акцию горючие и воспламеняющиеся предметы. Элене Хоштария и гражданские активисты пытались остановить полицейскую машину, которая сопровождала автомобили оппозиции на штрафстоянку, однако это им не удалось.

Гражданский активист Нодар Рухадзе призвал всех, кто сочувствует оппозиции, прийти на площадь и оказать пикетчикам помощь — принести туда бочки, дрова, чтобы «помочь людям провести холодную ночь в нормальных, гуманных условиях». «У нас все это было с собой, но полиция все конфисковала», — объяснил Рухадзе. Он также выразил уверенность в том, что пикет обязательно состоится несмотря ни на что.