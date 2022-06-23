23 Июня 2022 14:35

Протесты в Эквадоре привели к столкновению с властями, есть жертвы

КИТО. КАЗИНФОРМ – Насилие в Эквадоре вспыхнуло на девятый день общенациональных протестов против экономической и социальной политики правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Протесты были организованы влиятельной организацией – Конфедерацией коренных народов Эквадора (Conaie). Демонстрации проходят по всей стране. Протестующие требуют снижения стоимости топлива и ограничения роста цен на сельскохозяйственные товары.

Полиция сообщила, что не может гарантировать безопасность в городе Пуйо провинции Пастаса, где подвергся нападению полицейский участок. В результате атаки один протестующий был застрелен, 18 офицеров числятся пропавшими без вести. Насилие было вызвано «радикальными» членами коренных общин Кичва и Шуар, которые начали нападать на представителей правоохранительных органов.

Также произошли беспорядки в столице Кито, где примерно 10 тыс. представителей коренного населения вышли на улицы города, чтобы выступить против консервативного правительства президента Гильермо Лассо.

Эквадор столкнулся с растущим уровнем инфляции, безработицы и нищеты. С 2020 года стоимость бензина и дизельного топлива в стране выросла почти вдвое.