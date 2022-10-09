Протесты против роста цен прошли в Чехии

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Акция под лозунгом «Против бедности» собрала несколько тысяч человек в центре Праги. Митинг с требованием помощи от правительства организовала чешская конфедерация профсоюзов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Несколько тысяч человек собрала акция протеста против роста цен на энергоносители и продукты питания на Вацлавской площади в Праге в субботу, 8 октября. Митинг под лозунгом «Против бедности» с требованием помощи от правительства организовала чешская конфедерация профсоюзов CMKOS.

По словам ее председателя Йозефа Стредулы, «мы пришли не потому, что нам нечего делать, а потому, что боимся за свое будущее». Протестующие требовали повысить минимальную заработную плату, составляющую сейчас 644 евро в месяц, а также ввести государственное регулирование цен на товары повседневного спроса.

Рост цен в Чехии

Между тем, по данным национального статистического ведомства, рост цен в Чехии в августе составил 17,2 процента в годовом исчислении. В качестве экстренной меры правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой ввело ограничение цен на электроэнергию и газ для домохозяйств и малых предприятий, что вступит в силу с начала ноября.

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