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Протесты против амнистии насильникам прошли в Индии
28 Августа 2022 21:00

Протесты против амнистии насильникам прошли в Индии

ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В ряде городов Индии прошли акции протеста против освобождения осужденных насильников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Правительство штата Гуджарат объявило 15 августа амнистию по случаю 75-летия независимости Индии. Из тюрьмы вышли 11 преступников, осужденных на пожизненное заключение за групповое изнасилование мусульманки в ходе религиозных беспорядков в 2002 году. Пострадавшая на тот момент была беременна. Злоумышленники были осуждены в 2008 году. В ходе беспорядков были убиты свыше тысячи человек, в том числе семь близких родственников женщины, включая ее трехлетнюю дочь.

Чиновники штата Гуджарат утверждают, что после 14 лет тюрьмы осужденные смогли выйти в рамках подписанного в 1992 году закона о досрочном освобождении, который действовал в стране на момент оглашения вердикта. Между тем, в 2014 году был принят новый проект закона, запрещающий досрочное освобождение осужденных за такие преступления как изнасилование и убийство.


Фото: Altaf Qadri/AP


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