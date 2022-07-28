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Протестующие в Багдаде захватили парламент
28 Июля 2022 08:20

Протестующие в Багдаде захватили парламент

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - Массовые протесты начались в среду в Ираке. Группа протестующих из Движения Садр в районе Зеленой зоны в Багдаде, где расположены правительственные здания, проникла в здание парламента, преодолев бетонные заграждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра выступают против кандидатуры ас-Судани в премьер-министры страны, который считается близким к Ирану шиитским политиком.

Сначала толпа пыталась прорваться через бетонные ограждения вокруг площади, но силовики дали им отпор. Затем группа разрушила бетонные заграждения и штурмовала здание парламента в этом районе.

Позднее по призыву ас-Садра манифестанты покинули здание парламента. Но протестное движение охватило и другие города - Эн-Наджаф, Басру и Кербелу.

Как передает euronews.com, острый политический кризис Ирак переживает с октября прошлого года из-за неспособности парламента избрать нового главу правительства и президента Ирака. По итогам досрочных выборов сторонники ас-Садра получили наибольшее количество мандатов, но недостаточное для формирования правительства. Другим силам также не удалось договориться о коалициях.

Ас-Садр выступил за роспуск парламента и проведение новых досрочных выборов.


Фото: aa.com.tr
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