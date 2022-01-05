Протестующие напали на корреспондента «Медиазоны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На корреспондента «Медиазоны» напали протестующие, когда он снимал, как демонстранты бьют машины полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на официальном сайте «Медиазоны».

Алматы участники акции протеста, начавшейся из-за повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, напали на корреспондента «Медиазоны» позади здания городского акимата.

Корреспондент снимал, как протестующие били полицейские машины за акиматом Алматы. Один из них ударил его по рукам и выбил телефон, после чего подошли еще двое и пытались отобрать смартфон. Экран телефона разбит.

Журналиста в итоге отпустили, но один из нападавших крикнул ему вслед, что «запомнил его лицо».