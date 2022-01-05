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Протестующие напали на корреспондента «Медиазоны»

5 Января 2022 02:47
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Протестующие напали на корреспондента «Медиазоны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На корреспондента «Медиазоны» напали протестующие, когда он снимал, как демонстранты бьют машины полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщается на официальном сайте «Медиазоны».

Алматы участники акции протеста, начавшейся из-за повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, напали на корреспондента «Медиазоны» позади здания городского акимата.

Корреспондент снимал, как протестующие били полицейские машины за акиматом Алматы. Один из них ударил его по рукам и выбил телефон, после чего подошли еще двое и пытались отобрать смартфон. Экран телефона разбит.

Журналиста в итоге отпустили, но один из нападавших крикнул ему вслед, что «запомнил его лицо».


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#Алматы   #СМИ   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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