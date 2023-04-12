Протестовавшие в Астане нефтяники выехали в Жанаозен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «КазМунайГазе» подтвердили, что протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экс-работники «БерАли Мангистау Company» освобождены и выехали поездом в Жанаозен. Между контактной группой КМГ и представителями «БерАли Мангистау Company» заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле», - сообщили в пресс-службе «КазМунайГаза».

В комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников «БерАли Мангистау Company».

В пресс-службе компании также добавили, что остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 08:57 выехали поездом из Астаны в Жанаозен.

Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям региона. Он призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.

10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратился аким города Айбек Косуаков. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.