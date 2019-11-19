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Протестная акция прошла у здания парламента Грузии

19 Ноября 2019 11:05
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Протестная акция прошла у здания парламента Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – При разгоне протестной акции у здания парламента Грузии в центре Тбилиси полиция задержала 37 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.

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В понедельник спецназ разогнал демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. К настоящему времени все входы в парламент открыты, автомобильное движение на проспекте Шота Руставели восстановлено.

«18 ноября, во время акции у здания парламента по статьям «Неподчинение законным требованиям органов правопорядка» и «Мелкое хулиганство» Кодекса административных правонарушений в общей сложности МВД задержало 37 человек», — сказано в заявлении МВД Грузии.

В министерстве также сообщили, что при разгоне пострадали четыре человека, двое из которых — полицейские. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Напомним, оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов 14 ноября. Причиной акций послужило то, что парламент Грузии провалил голосование по конституционным изменениям, подразумевавшим проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. Три депутата правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали против, еще 39 воздержались.

Важно, что конституционную поправку «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста.

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Ключевые слова: Грузия,
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