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Протаранивший блокпост в Алматы водитель ранее работал в полиции

26 Мая 2020 09:30
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Протаранивший блокпост в Алматы водитель ранее работал в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлявший автомашиной BMW гр.А. 1994 года рождения ранее имел отношение к службе в правоохранительных органах. Однако был уволен за халатное отношение к своим обязанностям.

«Произошедшая на блокпосте трагедия унесла жизни сразу двух сотрудников полиции, для которых служба в органах внутренних дел была настоящим призванием. Но ещё печальнее, что водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел. Но даже после этого он не сделал для себя правильных выводов. Нарушив закон и зная о тяжких последствиях, он сел пьяным за руль и совершил преступление», - сказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Глава алматинской полиции отметил, что за убийство двух и более лиц в отношении гр. А. начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы). В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погибли двое полицейских. Третий полицейский находится в реанимации.

Ранее в Сети распространялась информация о том, что виновник аварии является сотрудником правоохранительных органов. «Информацию не подтверждаем», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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