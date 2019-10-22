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Протаранившего 5 автомобилей пьяного водителя арестовали на 2 месяца в Караганде

22 Октября 2019 21:42
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Протаранившего 5 автомобилей пьяного водителя арестовали на 2 месяца в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пьяный водитель, по вине которого 2 человека попали в больницу и были повреждены 5 автомобилей, будет отбывать наказание 2 месяца в изоляторе временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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Напомним, 20 октября 49-летний водитель автомашины «Лексус 570», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с 5 машинами, припаркованными во дворе дома микрорайона Степной-4. В результате ДТП 25-летний мужчина и 29-летняя женщина получили травмы.

На место происшествия сотрудниками Центра оперативного управление были направлены ближайшие наряды полка патрульной полиции и следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции. Во время задержания виновника ДТП неизвестные лица пытались препятствовать работе патрульных полицейских. В их отношении были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции при исполнении своих обязанностей. Оба правонарушителя получили административное наказание на 5 и 3 суток.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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